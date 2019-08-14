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مشهد مؤثر بين أصالة وإبنها ” خالد ” على المسرح خلال حفلها في لندن

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أحيت الفنانة السورية ” أصالة ” يوم أمس الثلاثاء حفلها الغنائي الذي أقيم بالعاصمة البريطانية ” لندن ” .

وشهد الحفل موقفا مؤثرا بين أصالة وإبنها الكبير ” خالد ” عندما استدعته للصعود على المسرح والوقوف بجانبها .

قائلة : ” تعالى لودي .. ابني حبيبي وتوأمي وروحي ، هو اللي جاي معي ” .

ليلبي خالد دعوتها ويصعد على المسرح وألقى التحية للفرقة الموسيقية ووقف إلى جانب والدته وتفاعل معها وأمسك بيديها قبل أن يقبلهما .

فيما نوهت أصالة بعدم قطع أغنية ” يسمحولي الكل ” التي كانت بصدد تقديمها حيث قصدت أن تهدي هذه الأغنية لابنها مع تغييرها لبعض كلمات الأغنية لتوجهها إليه .

فيما بدت السعادة على خالد وهو يغني إلى جانب والدته ويحتضنها .

وأحدث هذا المشهد بين الأم والابن تفاعل الحضور معهما بشكل كبير وانتشر مقطع الفيديو الذي يوثق ذلك المشهد على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

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