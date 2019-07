مشهد يثير الجدل معجبون يتسابقون للحصول على مسحة من عرق وجه فنانهم

في تجسيد واضح لجنون المعجبين تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر تجمع مجموعة من الأشخاص من معجبين بالفنان الكوري الجنوبي #توب

وظهر بالفيديو مُعجبات الفنان وهن يناولنه “مناديل” ليتقطها ويمسح عرقه بها ويعيدها إليهم، لتغمرهم فرحة غريبة بذكرى أغرب من فنانهم المفضل.

وسخر النشطاء العرب من مبالغة جمهوره في إظهار إعجابهم بطريقة “مهينة” حسب تعبيرهم.

يُذكر أن توب (32 عاماً)، نجم هيب هوب وراب، بدأ مسيرته الفنية عام 2001، هو عضو في فرقة بيغ بانغ، وحصل على جائزة أفضل مغني راب في سنة 2003، مثل أيضًا في مسلسل I’m Sam بدور طالب مدرسي، وأيضا مثل في مسلسل iris بدور قاتل، بعدها اخذ دور البطل في الفلم الحربي 71: Into the Fire، وفي عام 2013 مثل دور الأخ الأكبر في فلم مؤثر بعنوان commitment وفي عام 2014 مثل الجزء الثاني من فلم Tazza: The Hidden Card