مشهد يثير السخرية من أحمد السقا.. والجمهور يسأله: نحن في أي زمن؟

أثار مشهد في الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل “ولد الغلابة” للنجم أحمد السقا سخرية الكثيرين، واتخذوا من مواقع التواصل الاجتماعي منصة للتعبير عن آرائهم.

المشهد يظهر فيه بطل المسلسل “عيسى” (أحمد السقا) وهو يشتري متطلبات المنزل من السوبر ماركت وطلب من البائع “ربع رومي وربع بسطرمة وربع جبنة براميلي وربع اسطنبولي ربع فلمنك وعلبة مربى”، ثم طلب الحساب فقال له البائع 70 جنيها!

وبالمقارنة بأسعار هذه المنتجات هذه الأيام وجد المتابعون أن الأسعار الواردة في المسلسل رخيصة للغاية وتساءل البعض نحن في أي زمن يا سقا؟ وردد آخرون ينفع نعيش معاك على نفس الكوكب؟!

وعلق آخر ساخراً: “هو صحيح إحنا بنعيش في رخاء بس مش للدرجة دي يا عم سقا”.