“مش أنا” لتامر حسني وحلا شيحة اول فيلم مصري تدور احداثه في السعودية

يواصل الفنان المصري تامر حسنى تصوير أحداث فيلمه السينمائى الجديد “مش أنا”، فى الأراضى السعودية، ويستمر التصوير لمدة 6 أيام، حيث سافر إلى هناك بصبحة فريق عمل الفيلم أمس الأول.

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ويُعتبر فيلم “مش أنا” أول فيلم سينمائى مصرى يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية ويشارك النجم السعودى فايز المالكى فى أحداث الفيلم بظهور خاص.

وكشفت حلا شيحة عن أولى مفاجآت فيلم “مش أنا” الذي تعود به للسينما بعد غياب سنوات طويلة، والتي تتمثل في تصوير الفيلم بالرياض لأول مرة، واحتفلت حلا شيحة بهذه المناسبة بنشر عدة صور لها مع فريق عمل الفيلم بالرياض من كواليس التصوير.

وظهرت حلا شيحة في الكواليس برفقة الفنان ماجد الكدواني، وعلقت على الصور قائلة:” من الرياض مع فريق عمل فيلم مش انا.. من اجمل الصور”، وشوقت حلا شيحة الجمهور للفيلم بعد انتقالهم لتصويره بالرياض وتكتمهم على مفاجآت جديدة بالعمل هناك ومنها مشاركة نجوم سعوديين بالفيلم.

كما شوق الفنان فايز المالكي الجمهور لفيلم “مش أنا” وكشف عن مشاركته بالعمل من خلال صورة مع تامر حسني في الرياض، ولم يكشف عن بقية التفاصيل واكتفى بتشويق الجمهور لمشاركته الاولى مع تامر حسني قائلاً:” ربنا يخليك انت نجم باخلاقك وادبك وروحك الحلوة.. شكرا لك وسعيد جدا بالعمل معاك يانجم”.