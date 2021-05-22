ساءت الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة، في وقت نفى فيه مصدر مقرب من الفنانة ما تردد حول معرفتها بوفاة زوجها النجم سمير غانم.

وقال المصدر لـ”فوشيا”: “دلال حتى الآن لا تعلم بوفاة زوجها الفنان سمير غانم ولكن ساءت حالة التنفس خلال الساعة الأخيرة، وأن ما يشاع عن معرفتها وطلبها للذهاب للجنازة شائعات ومعلومات غير صحيحة.

وأضاف المصدر أن حالة الفنانة المصرية كانت قد استقرت صباح الجمعة، لكنها دخلت الآن في مرحلة وصفها بالحرجة جدًا.

يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز وزوجها سمير غانم كانا قد أصيبا بفيروس كورونا، لكن الأخير توفي الخميس، وقد نعاه عدد كبير من الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي، منهم عمرو دياب الذي شارك بالنعي بتغريدة على تويتر كتب فيها: “خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير سمير غانم، رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان”.

ونشرت نانسي عجرم صورة عبر حسابها وعلقت عليها: “خبر حزين رحيل قامة فنية كبيرة مثل سمير غانم، أحر التعازي لعائلته وبتمنى من قلبي الشفاء لزوجته دلال عبدالعزيز”.

كما أعرب الفنان أحمد مكي عن حزنه بصورة على “انستغرام” قائلا: “إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون .. رحم الله الفنان الكبير سمير غانم، خالص التعازى لأسرة الفنان الكبير”.

فيما شارك المطرب اللبناني راغب علامة بالنعي وقال: “رحمة الله عليك يا حبيبنا، وحبيب الملايين، ورفيق الأجيال،.. رحل الكبير سمير غانم بعد أن أسعد الناس على مدى أكثر من 50 عاما، البقاء لله”.

وشاركت الفنانة الإماراتية أحلام حيث قالت: “اللهم اغفر له وارحمه، واعف عنه وأكرم منزله، اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وذرية خيرا من ذريته، وزوجا خيرا من زوجه، اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود إلى جنات الخلود”.

وحضر جنازة غانم عددًا كبيرًا من الفنانين منهم يسرا، لبلبلة، إلهام شاهين، عمرو يوسف، ريهام حجاج، دينا فؤاد، بوسي شلبي، وآخرين.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دلال عبدالعزيز مسلسل “ملوك الجدعنه” بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، أحمد كشك، فراس سعيد، يوسف شعبان، ومن تأليف عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسي.