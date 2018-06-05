مصر تطالب وزير الإعلام بالتدخل وحذف مشهد من مسلسل العاصوف!

طالب رئيس المجلس الأعلى للإعلام في مصر مكرم محمد أحمد، أمس الإثنين، وزير الاعلام عوّاد العواد باتخاذ اللازم تجاه قناة MBC والتدخل لحذف مشهد وصفه بالمسيء للرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر في مسلسل “العاصوف” وفقا لصحيفة المصري اليوم .

وبحسب الصحيفة جاء في الكتاب أنه “انطلاقاً من العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين، نطالب باتخاذ ما يلزم تجاه قناة mbc التي أذاعت مسلسلًا حمل اسم (العاصوف) يتضمن مشهداً مسيئاً للزعيم الراحل جمال عبدالناصر حيث تحرق صورته وهو ما يمثل إهانة لرمز مصري وعربي كبير”.

وطالب مكرم محمد الوزير السعودي عواد العواد بإصدار توجيهاته لحذف المشهد نهائياً، والتنبيه على شركات الإنتاج والقناة بعدم التعرض للرموز العربية بالإساءة .