مصطفى جيجلي يطالب بحمايته من حبيبة زوجته

يبدو أن مشكلات المغني التركي مصطفى جيجلي مع طليقته لن تنتهي بسهولة بعدما كشف عن خيانتها له

كان جيجلي تقدم للمحكمة التركية بطلب لضم حضانة ابنه إليه بعدما أثبت أن طليقته خانته مع مغنية تركية تدعى انتظار

وقدم المغني التركي فيديوهات وصور تثبت صحة كلامه، وبعد أيام سربت هذه الفيديوهات وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم جيجلي بأنه من سرب هذه الفيديوهات لكنه نفى الأمر.

وتقدم جيجلي بطلب آخر للمحكمة، هذه المرة لحمايته من المغنية انتظار بعد تصريحات وتهديدات تلقاها منها.

وقررت المحكمة منع انتظار من الاقتراب بأي شكل من جيجلي لمدة شهرين، حتى تنتهي القضية.

مصطفى جيجلي مغني تركي شهير ولد في نوفمبر 1980 قدم عددا من الألبومات والأغاني، ولديه شهرة كبيرة في تركيا والوطن العربي.

المصدر: filflan.com

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