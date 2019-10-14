شاهدوا.. مصطفى فهمي يراقص ابنته دينا ​بعفوية خلال حفل زفافها بغياب حسين فهمي

أقيم مساء السبت حفل زفاف دينا ​مصطفى فهمي​ على شاب من خارج الوسط الفني واسمه اسماعيل واقتصر الحضور على أقارب العروسين وأصدقائهما المقربين في ظل غياب ملحوظ للفنانين، حتى أن عم العروس ​حسين فهمي​ لم يحضر هو الآخر حفل زفاف ابنة أخيه ولا ابنته منة الله، ولم يعرف السبب، إذ إنه لم يظهر في أي من الصور أو مقاطع الفيديو التي نشرتها ​فاتن موسى​ زوجة مصطفى فهمي أو حتى المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد وثقت فاتن موسى أيضاً لحظات عفوية بين دينا ووالدها الذي قام بمراقصتها في أجواء لا تخلو من السعادة والظرف، كما نشرت العديد من الصور الأولى لحفل الزفاف بعضها تجمعها بالعروس دينا في غياب العريس، إضافة لصور أخرى مع زوجها مصطفى فهمي وبعض ضيوف الحفل.

وبرزت رقصة هادئة لمصطفى فهمي وابنته قبل تسليمها لعريسها وكذلك أخرى فرحة وصاخبة وسط تصفيق من الحضور، وكان فهمي غاية في الأناقة كذلك زوجته التي تألقت بفستان بسيط لكن براق وملائم للمناسبة أظهر قوامها المتناسق.

إشارة إلى أن دينا هي ابنة مصطفى فهمي من زوجته الإيطالية التي دام زواجهما 23 سنة وله منها ابنه البكر عمر ثم عاد وتزوج ​رانيا فريد شوقي​ وارتبط أخيراً بزوجته الثالثة الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.





