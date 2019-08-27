مصطفى فهمي يفاجئ زوجته على الهواء في برنامج ” صاحبة السعادة “

حل الفنان المصري ” مصطفى فهمي ” وزوجته الإعلامية اللبنانية ” فاتن موسى ” ضيوفا مع الإعلامية ” إسعاد يونس ” في برنامجها ” صاحبة السعادة ” يوم أمس والمذاع على قناة ” dmc ” .

وأثناء الحلقة فاجأ الفنان مصطفى فهمي زوجته بالاحتفال بعيد ميلادها على الهواء وإحضار تورتة الشيكولاتة التي تحبها .

وذلك رغبة منه في الاحتفال بعيد ميلادها في البرنامج وبرفقة الإعلامية إسعاد يونس .

وأعربت فاتن موسى عن سعادتها الكبيرة بهذه المفاجأة والاحتفال بعيد ميلادها في برنامج صاحبة السعادة وأهدت زوجها بعض القبلات .

وقالت فاتن موسى : ” شكرا على المفاجأة الحلوة دي .. وشرف لي الاحتفال بعيد ميلادي في صاحبة السعادة ” .

وقالت إسعاد يونس أن مصطفى فهمي طلب من فريق الإعداد عمل مفاجأة لزوجته فاتن موسى من خلال إحضار تورتة والاحتفال بعيد ميلادها داخل الاستوديو .