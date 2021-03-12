تصدر شاب سعودي يدعى معاذ قائمة اهتمامات مستخدمي موقع تويتر في المملكة وحول العالم، وخاصة في الوطن العربي وذلك بعد قيامه باختراف حسابات فرق فنية كورية على تطبيق “تيك توك”.

اخترق معاذ حساب الفريقان الكوريان BTS وiKON على تطبيق TikTok مساء يوم الاربعاء وسيطر على الحساب عن طريق تغيير وصف الحسابين ومتابعة حسابات وهمية تتبعه ونشر مقاطع للرسوم المتحركة.

استمرت عملية الاختراق لفترة قصيرة كشف فيها معاذ عن اسمه وتواصل باللغة العربية مع المتابعين، مؤكدا أنه يحترم خصوصية أعضاء الفريق ولن يسرب أي من البيانات المتاحة لديه وأنه قد يلجأ لنشر مقاطع دينية.

انتهت مغامرة معاذ سريعًا، وبدأ جمهور فريق BTS حول العالم المطالبة بملاحقته قانونيًا وأن تتولى شركة TikTok التحقيق في كيفية اختراق الحساب pde دشن جمهور الفريق الكوري بالوطن العربي هاشتاج “نطالب بالقبض على معاذ”، الذي تصدر قوائم الاهتمامات في مصر والسعودية، وانضم ألاف المغردين للمطالبة بملاحقة السلطات السعودية للمخترق الذي أجتذبت حساباته على TikTok وInstagram آلاف المعجبين والداعمين.