مطرب خليجي يسب مروة نصر.. كيف كان رد فعلها!

عبرت الفنانة المصرية مروة نصر، عن استيائها الكبير من مطرب خليجي رفضت الكشف عن اسمه بعد قيامه بسبها في رسائل خاصة عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

مروة نصر، نشرت صورة للمحادثة بعد أن عملت تعتيم على اسم الفنان وعلقت عليها قائلة: «ده مطرب كبير خليجي كنت من عشاقه ومن أكتر المطربين الي بسمعهم وبحترمهم أنا مشفتش انه بيبعتلى أصلا علشان مش بفتح الرسايل كتير ولو شفت كنت انبسط أكيد ولمجرد ان كبريائه صورله أنى ما ردتش عليه قعد يشتم فيا اذا هي دي أخلاقك كمطرب كبير فأنا ميشرفنيش أني أسمعك مع احترامي لكل الشعب السعودي المحترم الي دى مش أخلاقه طبعا».

وأضافت: «بس بجد عيب مطرب كبير زيك يقلل من نفسه للدرجة دى وأنا مش مطالبة أرد على حد بالإكراه لمجرد أنه مطرب مشهور للعلم أنا متأكدة إنه حسابه الحقيقي أكيد عرفت نفسك يا مهذب يا خلوق مش هرد الاساءة بإساءة كفاية شكلك قدام نفسك».