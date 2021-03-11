عاد مطرب المهرجانات علي قدورة، اليوم الخميس، للظهور مجددًا متراجعًا عن تصريحاته السابقة بشأن مشاركته في برنامج رامز جلال الجديد المذاع في رمضان 2021، كاشفا أنه طلب عدم إذاعة الحلقة الخاصة به.

وقال قدورة عبر بث مباشر اليوم، من خلال حسابه الرسمي بـ”فيسبوك”: “بالنسبة للايف بخصوص مشاركتي ببرنامج (رامز مجنون رسمي)، أنا كنت بهزر”.

وأضاف “أنا أصلا يا جماعة مشاركتش وكنت بهزر بجد، وكل الناس عارفة إني بهزر”.

وكان علي قدورة قد كشف الأربعاء مشاركته برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2021، مؤكدا أنه يحمل اسم “رامز مريض نفسي” وأنه طالب بعدم إذاعة الحلقة الخاصة به.

وقال إن “رامز جلال استضاف عددا كبيرا من نجوم المهرجانات، مؤكدا أنه علم بعد عودته أن إدارة البرنامج منحت البعض مكافآت مالية، بينما هو قام بالتصوير مجانا”.

واختتم حديثه بعتاب شديد لرامز جلال وإدارة البرنامج قائلا: “أنت فينك يا عم مش شايفني ليه، ولا هي إدارة البرنامج بتكلمني وأنا مش واخد بالي ولا إيه، هو أنا مش مطرب برضه بتاع مهرجانات ولا إيه، يعني أعمل إيه”.

ويبدو أن إدارة البرنامج تدخلت وطلبت من علي حذف مقطع الفيديو، وهو ما حدث بالفعل، ولكن متأخرا حيث تسرب التسجيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب.

يذكر ان رامز يتكتم تماما تفاصيل الموسم الجديد من برنامج المقالب، وردد البعض أن التصوير يتم في الإمارات بينما أكد البعض الآخر أن البرنامج يتم تصويره في السعودية، ووردت عدة أسماء ضمن قائمة الضيوف من بينهم أحمد السقا واللاعب المغربي أشرف بن شرقي، واغلب نجوم أغاني المهرجانات.

في السياق ذاته تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، صورة خاصة ببرنامج الفنان المصري رامز جلال، الجديد، الذي ينتظر الجمهور عرضه خلال موسم رمضان 2021، بعنوان “رامز مريض نفسي”.

لكن مصدر في قناة mbc، قال في تصريحات صحافية إن “هذا البوستر مزيف وليس حقيقيا، وبالطبع ليس البوستر الرسمي للبرنامج الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل”.