مظهر أمير كرارة بعد التسعين يبكي شقيقه احمد… فيديو

سيطرت حالة من الصمت على الفنان المصري أمير كرارة، وشقيقه أحمد، بعد أن رأى كل منهما كيف سيبدو الآخر بعد تخطيه سن سن التسعين عاما.

كان ذلك خلال حلولهما ضيفين في برنامج “حكايتي مع الزمان” على تلفزيون دبي والذي تقدمه الاعلامية اللبنانية منى ابو حمزة، حيث أضاف خبراء التجميل سنوات وسنوات إلى عمريهما.

ورغم تأكيد أمير لأخيه أن الأمر مجرد مكياج، تأثر أحمد كرارة وشارف على البكاء عندما شاهد مظهر أمير، ومرة أخرى عندما شاهد نفسه في المرآة، وذكره وجهه بوجه والده، وتبادل الأخوان الدعاء بدوام الصحة وطول العمر.

وعبر أمير كرارة عن انزعاجه من مظهره بعد التسعين، وقال إنه إذا وصل إلى هذا العمر لن يفكر بالظهور على الشاشة كضيف شرف، وسيفضل البقاء في البيت. المزيد في الفيديو.