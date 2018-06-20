معجبات سعوديات في حضن راغب علامة.. وما الذي قاله بعد حفله في السعودية!!

توجّه الفنان ​راغب علامة​ بالشكر للمملكة العربية السعودية ولشعبها، بعد حفله الذي نال نجاحا كبيرا هناك.

ونشر علامة صورة له عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب قائلا: “الشكر الجزيل للمملكة العربية السعوديّة دولة وشعبًا ومقيمين، على المحبة والاستقبال الرائع لأول حفل عام أقيم لي في المملكة. أدامكم الله جميعًا، والى لقاء جديد باذن الله.”

الجدير ذكره ان الفنان راغب علامة كان قد طرح مؤخرا فيديو كليب أغنيته الجديدة “​إللي باعنا​”، من كلمات محمد البوغا، ألحان محمود خيامي، وتوزيع مدحت خميس، أما الفيديو كليب فتولى إخراجه زياد خوري.