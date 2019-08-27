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معجبون يحاصرون سيارة حليمة بولند وتكاد تفقد الوعي.. شاهدوا كيف ترجوهم للابتعاد!

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halima aaa

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو جديداً للإعلامية الكويتية حليمة بولند اثناء وجودها داخل سيارتها في مكان لم يتم تحديده.

وبدا أن عدداً من المعجبين يحاصرونها ويقومون بالتقاط الصور والمقاطع المصورة لها. وسمع صوتها فيما ترجوهم وتطلب منهم الابتعاد من دون ان تلقى اي تجاوب.

وأعربت عن عدم قدرتها على تحمل المزيد مشيرة إلى أنها تكاد تفقد الوعي. كما سمع صوت رجل قد يكون سائقها وهو يبعد المعجبين عن السيارة.

واثار هذا المقطع جدلاً كبيراً في أوساط متابعي تلك الحسابات وحقق على احدها أكثر من 42 ألف مشاهدة.

واعتبر الكثيرون أن الإعلامية تتعمد تصوير هذه المشاهد لتظهر أنها تتمتع بشهرة واسعة وعرضوها لموجة واسعة من الانتقادات. واعتبر آخرون أنها لا تستحق هذا العناء لأنها غيرت شكلها من خلال إجراء الكثير من عمليات التجميل.

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