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معجب يصرخ: “أنا احبك”.. شاهد كيف ردت عليه نوال الكويتية!

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نوال الكويتية في حفل ليلة سهم

نوال الكويتية في حفل ليلة سهم

تداول ناشطون مقطع فيديو من فقرة الفنانة نوال الكويتية في حفل “ليلة سهم” الذي احياه عدد من النجوم امس في جدة.

وقد ظهر في الفيديو معجب يصرخ من مدرجات الجمهور: “أنا احبك” لترد عليه نوال الكويتية ضاحكة “وانا احبك”.

وكان قد اجتمع عدد من نجوم الغناء في العالم العربي أمس في ليلة من ليالي الطرب العربي في جدة، في حفل “ليلة سهم” التي جمعت 5 نجوم عرب لتقديم باقة من أجمل أغانيهم التي قام بتلحينها الملحن السعودي” سهم”، أصالة ورابح صقر ونوال الكويتية وأسماء لمنور، وراشد الفارس قدموا ليلة ساهرة لجمهور غفير جاء للاستمتاع بليلة مميزة.

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