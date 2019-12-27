معجب يوقف حفل ناصيف زيتون.. شاهدوا كيف كانت ردة فعل الأخير!

تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً للفنان السوري ناصيف زيتون سجل له أثناء إحيائه حفلاً في مدينة كولن الألمانية.

وظهر فيه وهو يقف على المسرح قبل أن يشير عبر المايكروفون إلى أن أحد معجبيه قام بالصعود.

وعلى الإثر توجه عنصرا أمن نحو الأخير وطلبوا منه المغادرة. إلا أن الفنان سمح له بعد ذلك بالبقاء.

وتمكن المعجب من التقاط صورة سيلفي إلى جانب زيتون معرباً عن فرحه الكبير بذلك.

وأثار الفيديو جدلاً كبيراً في أوساط متابعي الحسابات التي استعادت المقطع على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وأعرب الكثيرون عن استيائهم من تصرف المعجب معبرين عن استغرباهم قيام بعض الأشخاص بإهانة أنفسهم من أجل التقاط الصور مع الفنانين.

واعتبر آخرون أن النجوم هم من يطلبون من بعض المعجبين القيام بذلك من أجل احداث الضجة.

كذلك انتشر فيديو آخر للنجم وهو يغني على المسرح نفسه قبل أن يقوم بالرقص على غير عادته.