معلومات عن انتقال عمرو اديب الى قناة كبرى تابعة لـ تركي آل الشيخ بعد استقالته من “ON”

بعد اعلانه استقالته مباشرة على الهواء من قناة “اون” خلال حلقة الامس من برنامجه “كل يوم”، ذكرت تقارير اعلامية ان الاعلامي المصري عمرو اديب سينتقل الى محطة عربية كبرى تابعة لرجل الاعمال السعودي تركي آل الشيخ.

وكانت تساؤلات كثيرة تشغل جمهور الإعلامي الكبير عن وجهته المقبلة، خاصة وأن رحيله جاء بشكل مفاجئ بعد النجاح الساحق الذي حققه في “ON”.

وبحسب موقع “فيتو” المصري فإن المحطة المقبلة لـ”أديب” ستكون عربية، حيث إنه لديه عرض من قناة كبرى تابعة لرجل الأعمال السعودي تركي آل الشيخ، تنطلق من القاهرة خلال الفترة المقبلة، لكن “أديب” لم يحسم أمره بشكل كامل إلى الآن.

وكان أديب قد قال أنه لا يوجد إعلامي في مصر حقق نفس النجاح الذي حققه من خلال عدد الساعات التي أمضاها على الهواء لمدة 22 عاما، منوهًا أنه يعتبر نفسه إعلاميا محظوظا لحصوله على عدة فرص كمقابلة الملوك وحضور ثورات. وتابع: “حبيت أقول لحضراتكم إن ربنا قدرني إني بضمير حي، أشعر إني عملت لبلدي كل شئ ولو قصرت العيب فيا، أشعر إني عملت لمحطتي وبرنامجي اسم جيد ولنفسي شئ جيد أنا راضي عنه”. ونوه أديب”أن مغادرته للبرنامج تأتي بالتزامن مع لقاء هام قام به وسيتم عرضه الأسبوع المقبل مع لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح، كما وجه الشكر لجميع من قام بدعمه مؤكدًا على عدم تقصير قنوات أون في أي طلبات يطلبها البرنامج من معدات أو أجهزة.