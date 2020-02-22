اثارت المغنية التركية ايرام درجي جدلا كبيرا بين الجمهور، اذ انها قالت عن نفسها “كلبة”، مبررة قولها بأن الكلاب تنسى الأمور السيئة وتتذكر الأمور الجيدة والإيجابية.
وقالت ايرام لوسائل اعلام تركية: “أنا كلبة. الكلاب تنسى الأمور السيئة وتتذكر الأمور الجيدة فقط ، لذا أبي دائماً يقول لي “كوني كلبة”. أنا أعشق مثل الكلاب و أندم مثل الكلب و مخلصة كالكلب”.
الجدير ذكره ان ايرام تحظى بشعبية كبيرة في تركيا، وفي رصيدها عدد كبير من الأغاني الناجحة، الا انها ليست معروفة في العالم العربي.
مغنية تركية : “أنا كلبة.. كوني كلبة”
اثارت المغنية التركية ايرام درجي جدلا كبيرا بين الجمهور، اذ انها قالت عن نفسها “كلبة”، مبررة قولها بأن الكلاب تنسى الأمور السيئة وتتذكر الأمور الجيدة والإيجابية.