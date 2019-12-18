مغنية تركية ترفع دعوى على حبيبها السابق بعد خيانتها مع شبيهتها

رفعت المغنية التركية ​ريحان جانسو​ دعوى ضد حبيبها السابق الممثل التركي اوغور غونيش، وذلك بعد قوله للصحفيين عند سؤاله عنها : “لا تعطوا أولئك الأشخاص أكبر من حجمهم”.

وسبب هذه الدعوى هو انه لم يحترم مشاعرها كامرأة وحاول اهانتها وكسر كبرياءها.

وكانت قد كشفت ريحان جانسو مؤخرا انها عاشت علاقة حب مع اوغور قونيش، الا انهما انفصلا مؤخرا بعد خيانته لها مع امرأة تشبهها.

واثار هذا الأمر جدلا كبيرا في تركيا، كما ان الإمرأة الشبيهة لها لم يتم الكشف عن هويتها.