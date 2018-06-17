مفاجأة سارة لعشاق مسلسل “كلبش”… تعرف عليها

كشف المخرج بيتر ميمي عن مفاجأة سعيدة لجمهور مسلسل “كلبش” وهي التحضير للجزء الثالث من العمل بعد نجاح جزئيه الأول والثاني.

وكتب بيتر ميمي عبر حسابه على موقع التغريدات Twitter:”أن شاءل له هيكون فى (كلبش٣) بس مش السنة اللى جاية، السنة اللى جاية بنحضر مفاجأة مسلسل تاريخى اكشن عن قصة حقيقية فى القرن ال١٩ هيكون الاضخم انتاجيا فى ٢٠١٩، (فرسان و خيل و معارك و نار و جماجم و حاجات بتهاجم و فلوسك يا تامر يا مرسى”.

جدير بالذكر أن الجزء الثاني من مسلسل “كلبش” عرض في رمضان 2018 وشارك فيه بجانب أمير كرارة كل من هيثم أحمد زكى وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد صلاح حسني وأشرف زكي وأحمد حلاوة، وصبحي خليل بجانب أبطال الجزء الأول ومنهم هالة فاخر ومحمود البزاوي دينا فؤاد ريم مصطفى ومحمد لطفي وريم مصطفى وضياء عبد الخالق وانتصار، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.