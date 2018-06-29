مفاجأة… عقد قران توفيق عكاشة وحياة الدرديرى

كشف موقع الفراعين أن الإعلامي المصري توفيق عكاشة عقد قرانه على الإعلامية حياة الدرديري، مقدمة برنامج “مصر اليوم” على قناة “الفراعين” قبل توقفها عن البث منذ عدة أشهر، اليوم، وتم عقد القران بمنزل أسرة الإعلامية بمدينة بدر بمحافظة البحيرة، بحصور والدها الحاج فاروق عبدالمنعم الدرديري، وشقيقها إسلام فاروق الدرديري.

وكان “عكاشة” أعلن خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج “شيخ الحارة”، عبر فضائية “القاهرة والناس” خلال شهر رمضان الماضي، أن الإعلامية حياة الدرديري، أول حب في حياته، لافتا إلى أنه مدين لها بحياته، ولكن بعض “الواشين” يختلقون المشكلات بينهما.

قبل اعلان موقع قناة الفراعين الرسمى عن الزواج كان «عكاشة» بصفته العضو المنتدب بالوكالة لشركة فيرجينا للإنتاج الاعلامى والمالكة لقناة الفراعين الفضائية، قد أصدر- حسب بيان له – وبعد موافقة السيدة مفيدة الفقى رئيس مجلس الادارة ، قرارا ملزما وفقا لقانون الشركات صادرا بالقانون رقم 8 استثمار وبعد مراجعة الموقف القانوني للمستفيد من القرار، قرر العضو المنتدب بالوكالة الاعلامي الدكتور توفيق عكاشة بتعيين الاعلامية حياة الدرديرى مديرا عاما لقناة الفراعين على أن تباشر مهام عملها وفقا للقانون فور اخطارها رسميا.

وقال موقع الفراعين: «ويأتى القرار بعد مراجعة الكفاءة المهنية للأستاذة حياة الدرديرى وأقدميتها باعتبارها أقدم اعلامية بقناة الفراعين وهى معينة بصفة رسمية rوقانونية بالقناة».