مفاجأة غير متوقعة… ناصيف زيتون ممثل في “الهيبة 2”

بعدما شارك العام الماضي في مسلسل “الهيبة” من خلال غناء التتر الخاص به، يشارك المطرب السوري ناصيف زيتون هذا العام أيضا في الجزء الثاني من المسلسل ولكن بشكل مختلف.

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في تقرير ببرنامج MBCtrending تم الكشف عن مشاركة المطرب السوري في المسلسل ولكن هذه المرة كممثل، سيظهر زيتون كضيف شرف في إحدى الحلقات.

غنى ناصيف أغنية “مجبور” لمسسلسل “الهيبة” في جزئه الأول وحققت نجاحا كبيرا ووصلت مشاهدتها عبر YouTube إلى 47 مليون مشاهدة.

“الهيبة 2” من تأليف هوزان عكو، وإخراج سامر البرقاوي، ومن بطولة تيم حسن ونيكول سابا ومنى واصف ورفيق على أحمد، واعتذرت نادين نجيم عن استكمال تصوير الجزء الثاني بعد أن كانت بطلة الجزء الأول.