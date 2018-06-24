مفاجأة في قضية مقتل حفيدتي المرسي أبوالعباس ووالدتهما… الاب يعترف بقتلهم لهذا السبب!

كشف مصدر أمني مصري عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن رجال مباحث الجيزة تمكنوا من كشف غموض مقتل حفيدتي الفنان الراحل المرسي أبوالعباس ووالدتهما بمنطقة بولاق الدكرور، حيث تبين أن والدهما نجل الفنان الراحل وراء ارتكاب الجريمة، وألقي القبض عليه وجار ترحيله إلى النيابة للتحقيق.

وبحسب موقع “فيتو” المصري فقد اعترف الأب أمام المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، أنه أقدم على فعلته بعدما تأكد أنه عقيم بعد إجرائه فحوصات طبية أثبتت عدم قدرته على الإنجاب.

وكان قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى بلاغًا من موظف بالعثور على زوجته وابنتيه متوفيات، وعلى الجثث آثار خنق بالرقبة، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثث لا تبدو عليها أي إصابات أو جروح ظاهرية، وتشكل فريق بحث لسرعة كشف غموض الحادث.