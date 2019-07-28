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مفاجأة منى الشاذلي في الموسم الجديد من برنامج ” معكم “

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تستعد الإعلامية المصرية ” منى الشاذلي ” للموسم الجديد من برنامجها ” معكم ” المذاع على قناة ” cbc ” والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة .

ونشرت الصفحة الرسمية للإعلامية منى الشاذلي على موقع ” فيس بوك ” صورا لها من كواليس أحدث جلسة تصوير والتي خضعت لها استعدادا للموسم الجديد .

وستشهد حلقات البرنامج عددا من اللقاءات الهامة والمفاجآت التي سيتم الإعلان عنها تباعا مع بدء الحلقات .

ومن بين هذه المفاجآت هي ظهور حصري للنجمة المصرية ” ياسمين عبد العزيز ” بعد غياب عن الظهور بالبرامج التليفزيونية دام لمدة 17 عاما .

فكان آخر ظهور تليفزيوني لياسمين عبد العزيز عام 2002 إلى أن نجحت الإعلامية منى الشاذلي في إقناعها بالظهور من جديد .

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