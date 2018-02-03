مفاجئة جديدة من شيرين… شاهد ماذا قالت على مسرح هلا فبراير في الكويت

علقت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب لاول مرة على الاشاعات التي أثيرت مؤخرا حول زواجها من الفنان حسام حبيب.

. ولمحت شيرين الى قرب ارتباطها وزواجها رسميا على الهواء من الكويت اثناء حفلها،مساء امس، فى مهرجان “هلا فبراير 2018” بالكويت

وردت شيرين على احد الحاضرين بعد ان صرخ باعلى صوته “تتجوزينى” لترد عليه “ياريتك كنت جيت من بدرى .. من 3 ايام” ثم تابعت “لما هاتجوز هاقولكم انتم اول ناس لازم تعرفوا طبعا جمهوري لازم يعرف عني كل حاجة”.

المعروف أن شائعة زواج شيرين من حسام حبيب، أثارت بلبلة وحالة من الجدل في الوسط الفني خلال الأيام الماضية، بعد أن نشر حساب منسوب لوالد حسام حبيب صورة لشيرين وحسام وعلق عليها قائلا: ابني وزوجته”