كشف محامي الفنان عادل إمام، خالد الأشوح، عن تفاصيل مطالبة الضرائب بدفع أكثر من 6 ملايين جنيه كقيمة مضافة عن 3 مسلسلات درامية.

وأوضح الأشوح أن هذا الخلاف يتعلق بضريبة القيمة المضافة، حيث تطالب الضرائب بدفع هذا المبلغ عن مسلسلات “عفاريت عدلي علام”، و”عوالم خفية”، و”فلانتينو”.

الضرائب تلاحق الزعيم عادل إمام

وأشار في تصريحات لوسائل إعلام إلى أن الأعمال الفنية التي تم تصويرها في مدينة الإنتاج الإعلامي في المنطقة الحرة لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، مؤكدًا أن الخلاف يعود إلى الأعمال التي تم إنتاجها في عام 2017.

وأكد الأشوح محامي الزعيم تقديم طعن للجنة المختصة وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة.

هل أعتزل الزعيم عادل إمام؟

هذا وقد تم تداول أنباء تفيد بأن الفنان عادل إمام، الملقب بـ”زعيم الكوميديا”، قرر اعتزال التمثيل والفن بشكل نهائي، فما صحتها؟

ونقلت وسائل إعلام محلية على لسان مصادر لم تسمها أن “عادل إمام يرى أنه أدى دوره على أكمل وجه وأنه يفضل حاليا الابتعاد عن الساحة الفنية مثلما سبقه إلى ذلك القرار صديقه الفنان صلاح السعدني”.

يشار أن آخر حديث له إلى فضائية تبث من مصر يوم عيد ميلاده الـ83، قد تم عبر هاتف الفنانة لبلبة، التي كانت تحضر الاحتفال في منزله.

وخلال هذا الحديث الذي لم يدم أكثر من دقيقة بدا عادل إمام حاضر الذهن وأطلق جملة ساخرة على الهواء ردا على محاوره الذي لم يسأله عن أي شيء بخصوص مستقبله الفني.

الفنانة لبلبة بدورها قالت في تصريح صحفي، إنها “خلال طوال ساعات حضورها حفل عيد ميلاد عادل إمام بمنزله لم تسمع منه أبدا أي كلمة تعني أنه قرر الاعتزال”.

وأضافت أن الجو العام كانت تسيطر عليه حالة من الفرح والسعادة من المحبين والأصدقاء، مبرزة أنه لم يصدر أي حديث عن اعتزال أو شيء من هذا القبيل.

وتابعت أن عادل إمام نفسه حينما تحدث لإحدى القنوات التلفزيونية عبر هاتفها لم يتطرق لقرار مثل هذا، وكان واضحا للجميع أن صحته جيدة وذهنه حاضر.

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