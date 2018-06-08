ملحم زين يُرزق بمولودة جديدة.. خمنوا اسمها!

رُزق الفنّان اللبناني ملحم زين وزوجته تماني بمولودة جديدة، اختارا لها إسم “زينب”. وقد وضعت تماني مولودتها في إحدى مستشفيات بيروت.

يذكر أن زين تزوج من تماني علي سالم البيض في العام 2008 وله منها ثلاثة أولاد وهم علي وفاطمة وحسين.

وأفاد زين في إطلالة سابقة له في برنامج “انت اونلاين”، بأن زوجته لا تحبّ الأضواء، وهي من عائلة سياسيّة قد لا تعني لها أمور كهذه، وحتى قد لا تتواجد في حفلاته الشخصيّة. وكشف أنّه بالنسبة لأودلاه، فهو لم يتقصّد أن ينشر أي صورة لهم، أمّا الصورة التي تكون قد نُشرت فتكون “خطف” بطريقة عفويّة.

وأوضح أن نقطة ضعفه أولاده، وبأنه يتمتع بالحنيّة وبالقساوة بالوقت عينه تجاههم.