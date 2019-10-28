ملكة الذوق تعايد ملكة الاحساس!

حرصت الفنانة الاماراتية احلام على معايدة الفنانة اللبنانية اليسا بمناسبة عيد ميلادها السابع والاربعين.
فقد نشرت احلام تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “كل سنه وانتي طيبه بصحه وسلامه كل سنه وانتي ملكه الاحساس كل سنه وانتي اجمل قلب تعرفت عليه اليسا”.
بدورها ردت اليسا على معايدة احلام وقالت: “شكرا يا ملكة الذوق قبل أي شي تاني أحلام. قلبي بيكبر فيكي وين ما كنتي وكل الشكر على كلامك اللي نابع من القلب .بحبك”
شكرا يا ملكة الذوق قبل أي شي تاني أحلام. قلبي بيكبر فيكي وين ما كنتي وكل الشكر على كلامك اللي نابع من القلب .بحبك https://t.co/VvXTxh584x
— Elissa (@elissakh) October 28, 2019