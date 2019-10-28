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ملكة الذوق تعايد ملكة الاحساس!

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اليسا واحلام

اليسا واحلام

حرصت الفنانة الاماراتية احلام على معايدة الفنانة اللبنانية اليسا بمناسبة عيد ميلادها السابع والاربعين.

فقد نشرت احلام تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “كل سنه وانتي طيبه بصحه وسلامه كل سنه وانتي ملكه الاحساس كل سنه وانتي اجمل قلب تعرفت عليه اليسا”.

بدورها ردت اليسا على معايدة احلام وقالت: “شكرا يا ملكة الذوق قبل أي شي تاني أحلام. قلبي بيكبر فيكي وين ما كنتي وكل الشكر على كلامك اللي نابع من القلب .بحبك”

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