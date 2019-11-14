ملكة جمال إيران تكشف حقيقة وجود علاقة عاطفية تجمعها ب ” وائل كفوري “

انتشرت في الآونة الأخيرة انباءا حول وجود علاقة حب تجمع كلا من الفنان اللبناني ” وائل كفوري ” وملكة جمال إيران ” ليلى أحمد علي ” .

مما دفع ليلى أحمد علي للخروج من أجل الرد وتوضيح حقيقة الأمر .. حيث نفت ذلك تماما وأن ما يتردد ما هو إلا شائعة ولا أساس لها من الصحة .

وأضافت ملكة جمال إيران في بيان لها أن هذا الخبر أتي بعد التصريح التي كانت قد أدلت به عن حبها لصوت وائل كفوري وإنها حرصت على حضور حفل خاص به أقيم في لندن منذ فترة .

وعلقت ليلى في البيان قائلة : ” لست حبيبته لانني لا أعرفه من الاساس .. و حين ستكون لي محطة في لبنان سوف احرص على لقائه ” .

وتابعت : ” فوجئت قبل أيام أن وسائل إعلام عدة تناولت هذا الخبر و قد سارعت إلى نفيه “.

ووجهت ملكة جمال إيران سؤالا لمن نشر هذا الخبر قائلة : ” ألا توجد صورة لديكم لنا انا ووائل ” .

وأضافت : ” أستغربت هذا الامر بصراحة لأن إسمي لأول مرة يتم ربطه بفنان عربي خاصة أن الشائعات السابقة جمعتني بنجوم عالميين ابرزهم براد بيت الذي تجمعني به صداقة قوية ” .