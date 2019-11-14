ملكة جمال إيران توضح حقيقة علاقتها العاطفية بـ “وائل كفوري”

بعد الحديث خلال الفترة الماضية عن علاقة حب تجمع ملكة جمال إيران التي تحمل الجنسية البريطانية ​ليلي أحمد علي​ بالفنان اللبناني ​وائل كفوري​، أوضحت علي الموضوع، نافيةً تماماً ان تكون بينهما علاقة حب.

وفي بيان أصدرته، أشارت فيه الى ان الخبر اتى على خلفية تصريح لها تؤكد في مضمونها حبها لصوت كفوري و انها حرصت على حضور حفلة اقيمت له في لندن قبل فترة وقالت :” لست حبيبته لانني لا أعرفه من الاساس , و حين ستكون لي محطة في لبنان سوف احرص على لقائه”.

وأضافت:”فوجئت قبل أيام ان وسائل أعلام عدة تناولت هذا الخبر و قد سارعت الى نفيه” وسألت من نشره :” الا توجد صورة لديكم لنا انا ووائل”؟

وتابعت:”أستغربت هذا الامر بصراحة لان اسمي لاول مرة يتم ربطه بفنان عربي , خاصة ان الشائعات السابقة جمعتني بنجوم عالميين ابرزهم براد بيت الذي تجمعني به صداقة قوية”.