بعد الحديث خلال الفترة الماضية عن علاقة حب تجمع ملكة جمال إيران التي تحمل الجنسية البريطانية ليلي أحمد علي بالفنان اللبناني وائل كفوري، أوضحت علي الموضوع، نافيةً تماماً ان تكون بينهما علاقة حب.
وفي بيان أصدرته، أشارت فيه الى ان الخبر اتى على خلفية تصريح لها تؤكد في مضمونها حبها لصوت كفوري و انها حرصت على حضور حفلة اقيمت له في لندن قبل فترة وقالت :” لست حبيبته لانني لا أعرفه من الاساس , و حين ستكون لي محطة في لبنان سوف احرص على لقائه”.
وأضافت:”فوجئت قبل أيام ان وسائل أعلام عدة تناولت هذا الخبر و قد سارعت الى نفيه” وسألت من نشره :” الا توجد صورة لديكم لنا انا ووائل”؟
وتابعت:”أستغربت هذا الامر بصراحة لان اسمي لاول مرة يتم ربطه بفنان عربي , خاصة ان الشائعات السابقة جمعتني بنجوم عالميين ابرزهم براد بيت الذي تجمعني به صداقة قوية”.
ملكة جمال إيران توضح حقيقة علاقتها العاطفية بـ “وائل كفوري”
بعد الحديث خلال الفترة الماضية عن علاقة حب تجمع ملكة جمال إيران التي تحمل الجنسية البريطانية ليلي أحمد علي بالفنان اللبناني وائل كفوري، أوضحت علي الموضوع، نافيةً تماماً ان تكون بينهما علاقة حب.