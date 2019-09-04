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ممثلة تركية تخضع لعملية تحوّل جنسي وتثير الجدل.. شاهدوا كيف أصبح شكلها!

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هي احدى بطلات مسلسل “زواج مصلحة” أو كما يعرف بـ”علاقات معقّدة”، إنها الممثلة التركية ​ايبيك ايسن​ التي فاجأت الجميع بإعلانها عن تحويل جنسها من أنثى إلى ذكر، بخضوعها لعملية تحوّل جنسي، وإختارت لنفسها إسماً جديداً هو ​أطلس كاران​.
وفي حديثها إلى الصحافة التركية، كشفت كاران إنّها منذ أربع سنوات بدأت بالاستعداد وخضعت منذ سنتين لأوّل عملية تحوّل، وأخفت ذلك عن الجميع، لذلك لم تنتشر عنها أي أخبار من قبل، وانها أرادت إنهاء كل شيء قبل الإعلان عن ذلك.
وأثار إعترافها هذا جدلاً كبيراً في الوسط الفني التركي وبين الجمهور.

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