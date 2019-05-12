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ممثلة سورية تثير الجدل بسبب صور جريئة في رمضان!

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نشرت الممثلة السورية شمس بسام الملا  صورا جريئة لها، عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، من رحلة استجمام على البحر خلال شهر رمضان المبارك.

وشاركت شمس الملا عبر خاصية “الستوريز” مجموعة من مقاطع الفيديو للمكان الذي تمضي فيه رحلتها على أحد الشواطئ السياحية.

كذلك شاركت متابعيها بمقطع فيديو وهي بملابس البحر، الامر الذي عرضها للكثير من الانتقادات القاسية من قبل المتابعين الذين اعتبروا ان تصرفاتها لا تليق بها ولا بوالدها المخرج السوري بسام الملا من جهة وأيضاً ملابسها لا تناسب شهر رمضان.

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A post shared by شَمْسْ بَسَّاْمْ اَلْمَلَّاْ (@shamsalmallaofficial) on

https://www.instagram.com/p/Bu07U4ZAH2z

 

 

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