ممثلة سورية تهاجم متابعيها بعد تعرّضها للإنتقادات بسبب شكلها.. ريحوا نفسكم

بعد أن تعرّضت للإنتقادات بسبب شكلها، هاجمت الممثلة السورية ​رانيا ملاح​ متابعيها، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> Morning morning 💚💚💚💚🖤🖤🖤🖤🖤 A post shared by Rania Mallah – رانيا ملاح (@rania.mallah) on Oct 13, 2019 at 7:48am PDT



ونشرت ملاح مقطع فيديو، قالت فيه: “بالنسبة للناس اللي داخلة بتقولي هو أنت إزاي كل عين لون وكدا، مش فاهمة الإضاءة بتفرق، هما زي بعض بالظبط مفيش فرق الاثنين نفس اللون، وبالنسبة للبنات اللي بيدخلوا يكتبولي شكلك وحش أنا شكلي عاجبني أنتم ريحوا نفسكم وخليكم في شكلكم طالما شكلي مش عاجبكم أو أنتم مش حابني الغوا متابعتي”.

كما علّقت ملاح على الفيديو، قائلة: “قله الذوق وحشه ياريت قبل ماتكتب كلمه تجرح فيها الناس تفكر انك مش كامل ومليان عيوب ..يا ناس يامحترمين”.