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ممثلة سورية تهاجم متابعيها بعد تعرّضها للإنتقادات بسبب شكلها.. ريحوا نفسكم

بواسطة -
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rania mallah1

رانيا ملاح​

بعد أن تعرّضت للإنتقادات بسبب شكلها، هاجمت الممثلة السورية ​رانيا ملاح​ متابعيها، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

 

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Morning morning 💚💚💚💚🖤🖤🖤🖤🖤

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ونشرت ملاح مقطع فيديو، قالت فيه: “بالنسبة للناس اللي داخلة بتقولي هو أنت إزاي كل عين لون وكدا، مش فاهمة الإضاءة بتفرق، هما زي بعض بالظبط مفيش فرق الاثنين نفس اللون، وبالنسبة للبنات اللي بيدخلوا يكتبولي شكلك وحش أنا شكلي عاجبني أنتم ريحوا نفسكم وخليكم في شكلكم طالما شكلي مش عاجبكم أو أنتم مش حابني الغوا متابعتي”.
كما علّقت ملاح على الفيديو، قائلة: “قله الذوق وحشه ياريت قبل ماتكتب كلمه تجرح فيها الناس تفكر انك مش كامل ومليان عيوب ..يا ناس يامحترمين”.

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