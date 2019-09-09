ممثلة شهيرة ترغب في تجسيد دور سحاقية.. خمنوا من هي!

اعترفت الممثلة الأمريكية كريستين ستيورات انها كانت ستحصل على دور في فيلم من أفلام “مارفل” لو لم تعلن انها مثلية الجنس وتتباهى في مقابلاتها بهذا الامر وقالت أنها ترغب في لعب دور بطل خارق مثلي الجنس في فيلم من أفلام “مارفل” المقبلة.

كما كشفت أنها استخدمت اسم مارفل كمثال للشركات الكبرى مضيفة “أعلم بان مارفل ستود مشاركة مثليي الجنس في دور أبطال خارقين”.

يذكر ان كريستين كانت على علاقة من قبل مع الممثل روبرت باتينسون قبل ان تتحول الى مثلية وتواعد الشابات.