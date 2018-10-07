ممثلة شهيرة تُهاجم كيت ميدلتون… والسبب؟

ضجت مواقع الأخبار العالمية في الساعات الأخيرة بخبر مفاده أن الممثلة كيرا نايتلي اتهمت دوقة كامبريج كيت ميدلتون بإخفاء واقع الولادة الصعب

وقالت كيرا إن كيت تُطل بحذاء الكعب العالي والمكياج بعد ساعات على ولادة أطفالها، وهذا الأمر لا يُشبه الولادة في الحقيقة

وبحسب ما نقله موقع “دايلي ميل” البريطاني قالت نايتلي أنها:” عندما ننظر إلى الشهرة من الخارج ترى أنك حققت نجاحات متتالية! ولكن وفي الحقيقة، كل ما تسمعه هو الانتقاد. وذلك دفعني إلى الشعور أنني عديمة القيمة. شعرت وكأنني في الواقع لم أكن موجودةً”.

وأضافت:” أصبت بانهيار عصبي عندما كنت في الـ22 من عمري، لذلك قررت الابتعاد عن الأنظار لمدّة عام وشخّصت باضطراب الحزن التالي للصدمة النفسية بسبب كل ذلك”.

وكشفت أيضاً انها لم تغادر منزلها لمدة ثلاثة أشهر قبل حفل جوائز البافتا عام 2008، وكان عليها الخضوع إلى العلاج بالتنويم المغناطيسي حتى “تستطيع الوقوف على السجادة الحمراء من دون أن تصاب بنوبة ذعر”.

وفي حديثها إنتقدت نايتلي دوقة كامبريدج ​كيت ميدلتون​ لإخفائها “واقع الولادة” حيث أنه وبعد ولادة إبنتها شارلوت أطلت مرتدية الكعب العالي وبمكياج كامل وقالت:” كانت خارج المستشفى بعد ساعات من الولادة، واضعةً المكياج ومنتعلةً الكعب العالي، وهذا هو الوجه الذي يريد العالم رؤيته. الإنجاب عملية سهلة وتحدث كل يوم. وكذلك الموت، لكنك لا تحتاج إلى التظاهر أنّ فقدان شخص هو أمر سهل”