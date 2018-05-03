ممثلة كويتية تتبرأ من أعمالها الرمضانية: “إرتضيت المشاركة من أجل مصروف الجيب”

بعد إنتهائها من تصوير مسلسلين سيعرضان ضمن السباق الرمضاني المقبل أحدها بعنوان “التاسع من فبراير”، خرجت الممثلة الكويتية ​شهد الياسين​ عن صمتها لتعلن تبرئها منهما وطلبت من الجمهور غض النظر عنهما.

وقالت شهد:” أصارحكم القول ارتضيت المشاركة في هذين العملين من أجل “مصروف الجيب” وإذا ما شاهدتم العملين في رمضان غضوا النظر عنهما لأني لم اقرأ الأدوار ووقعت العقد وبدأت التصوير وأقرأ مشاهدي فقط وقت التصوير ، نعم ارتضيت هذا الوضع لأنني منذ عام ونصف العام أجلس في المنزل دون أي عمل أو مردود مادي”.



وأضافت:” من يتطلع لاختيار دور مناسب أو يهتم بوضع اسمه على التتر لن يعمل ، أقول لكم شيء ، ماشي حالكم ” واختتمت النجمة الشابة ” من لديه مبدأ وقناعة يجلس في منزله لذلك يجب أن ينسى الفنان مبدأه ويعمل في صمت”.

يشار إلى أن المسلسل هو للمؤلفة سحاب، إخراج سائد بشير الهواري، ويشارك في بطولته محمود بوشهري، هنادي الكندري، سلمى سالم، شهد الياسين، يوسف البلوشي، عبدالله البلوشي، شيلاء سبت، غرور، محمد الحداد، علي الحسيني، نورا، صباح، عماد العكاري، يوسف محمد.