ممثلة لبنانية الأصل تلتحق بمسلسل اسرائيلي.. أتطلع لحل المشاكل بطرق جديدة
أعلنت ليتيسيا ايدو، ممثلة فرنسية لبنانية الأصل، أنها قررت الالتحاق بمسلسل إسرائيلي يدعى “فوضى”. ولتبرر موقفها قالت بأنها سئمت الشقاق بين الديانات وملّت حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل، وأنّ طموحها كان حلّاً للمشاكل بطرق جديدة.
ولعبت ليتيسيا أدوار شخصيات عربية في الأعمال الفنية التي تدعى إليها، مع أنها لم تزر لبنان ابداً ولا تجيد اللغة العربية.
وقالت ليتيسيا: “هدفي في الحياة، أن يفهم الأشخاص بعضهم بعضا، عوضا عن نأيهم بأنفسهم الواحد عن الآخر. عائلتي تعاني الشقاق بين الديانات، والحرب بين لبنان وإسرائيل. لقد سئمت كل ذلك، وأتطلع لحل المشاكل بطرق جديدة”.
لا ألومك بعد كل هذه الاحداث المتسارعة التي تحدث وخاصة في الخليج وبعد تطبيع حكامنا العربية سرا وعلانية مع الصهانة و بعد تسريبات “نيويورك تايمز” والمخابرات المصرية وبعدما ما أصبحث البضاعة الاسرائلية تباع في بلد الحرمين (هذا طبعا آخر ما قرأته وما تمّ تداوله على وسائل السوشيال ميديا) وماخفي أعظم…. على الدّنيا السّلام !!