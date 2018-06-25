ممثلة مصرية شهيرة تنفصل عن زوجها بعد زواج إستمر 6 سنوات.. خمنوا من هي!

كشفت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ أنها إنفصلت عن زوجها رجل الأعمال المصري ​طارق عزب​، بعد زواج استمر 6 سنوات.

وأعلنت يوسف الخبر عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث كتبت: “بكل ود وحب واحترام تم الانفصال بيني وبين زوجي طارق عزب بعد زواج استمر 6 سنوات قدر الله وما شاء فعل”.

وتزوّجت يوسف لأكثر من مرة ولكن كل علاقاتها كان مصيرها الانفصال، بدأتها بالمنتج ​محمد مختار​ الذي أنجبت منه إبنتين، ثم ارتبطت بعد ذلك من ​كريم الشبراوي​، والذي نصب عليها وورطها في قضية مخدرات، وتزوجت عام 2012 من طارق عزب لتنفصل عنه الان.