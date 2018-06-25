ممثلة مصرية شهيرة تنفصل عن زوجها بعد زواج إستمر 6 سنوات.. خمنوا من هي!

كشفت الممثلة المصرية رانيا يوسف أنها إنفصلت عن زوجها رجل الأعمال المصري طارق عزب، بعد زواج استمر 6 سنوات.
وأعلنت يوسف الخبر عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث كتبت: “بكل ود وحب واحترام تم الانفصال بيني وبين زوجي طارق عزب بعد زواج استمر 6 سنوات قدر الله وما شاء فعل”.
وتزوّجت يوسف لأكثر من مرة ولكن كل علاقاتها كان مصيرها الانفصال، بدأتها بالمنتج محمد مختار الذي أنجبت منه إبنتين، ثم ارتبطت بعد ذلك من كريم الشبراوي، والذي نصب عليها وورطها في قضية مخدرات، وتزوجت عام 2012 من طارق عزب لتنفصل عنه الان.