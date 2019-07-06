ممثلة هندية مسلمة تثير ضجة بعد اعتزالها خوفا على دينها!.. فيديو

أثارت زايرا وسيم وهي ممثلة مسلمة ضجة في الهند باعتزالها التمثيل، قائلة إنه يحيد بها عن طريق الإيمان.

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وقالت زايرا وسيم، التي تبلغ من العمر 18 عاما واشتهرت بدورها في فيلم دانجال، أن “هذا المجال جلب لي بالتأكيد الكثير من الحب والدعم والإشادة، لكنه قادني كذلك إلى طريق الجهل، فابتعدت في سكون ودون وعي عن الإيمان”.

وكتبت تدوينات متزامنة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيها: “مع استمراري في العمل في أجواء تتعارض دوما مع إيماني أصبحت علاقتي بديني مهددة”. وجلبت تدوينتها على موقع إنستجرام وحده أكثر من 27 ألف تعليق. وأكد مدير أعمالها الخبر.

وكان آخر فيلم لزايرا وسيم هو فيلم (نجمة في السر) من إنتاج عام 2017 والتي لعبت فيه دور صبية مسلمة تغني في السر، لأن أباها ما كان ليسمح لها بذلك.

وقالت الممثلة رافينا تاندون إن زايرا تجحد قطاعا فتح لها آفاقا. وكتبت على تويتر: “أتمنى فقط لو أن يرحلوا ‭‭‬‬‬بكياسة ويحتفظوا بآرائهم الرجعية لأنفسهم”.

وقالت مواطنة تدعى إفرا جان على تويتر إن قرار زايرا سيصعب على مسلمات أخريات الاستمرار في مجال التمثيل، وكتبت “أرجو ألا تبصقي على قطاع وجمهور قدما لك الكثير”، وأضافت: “ملحوظة، كان يمكنك المغادرة بهدوء. لكنك بهذا الخطاب جعلت الأمر أصعب على كل مسلمة أخرى اختيار مهنة غير تقليدية.. وكأن مجتمعنا لا يكفي”.