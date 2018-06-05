ممثل سوري ليس الا ابن شقيقة عابد فهد في مسلسل “طريق”.. خمنوا من هو؟

ما زالت احداث مسلسل “طريق” تتطور في كل حلقة، ونجد في كل حلقة الممثلين يبدعون في ادائهم بالرغم من ان البعض منهم انطلق حديثا مشواره الفني ومنهم الممثل السوري الشاب جورج قبيلي الذي يلعب دور ملحم وهو موظف عند رغدة خطيبة جابر سلطان (​عابد فهد​) السابقة، والتي تلعب دورها ريتا حرب.

وقد لاحظ البعض الشبه بين جورج وعابد خصوصا بعد ان انتشرت صوراً لهما معا، والسر وراء ذلك قد كُشف، فجورج ليس الا ابن شقيقة عابد فهد ما يفسر الأمر اكثر وها هما يجتمعان في عمل واحد.