ممثل سوري ينفصل عن زوجته الإعلامية.. خمنوا من هو!

إنفصل الممثل السوري ​محمد حداقي​ عن زوجته الإعلامية ​سيدرة الأتاسي​ منذ فترة، لكن الخبر بقي طي الكتمان.

ودأب الاثنان على نفي الشائعات التي تتعلق بإنفصالهما في وقت سابق، قبل أن تصبح هذه الشائعات حقيقة وينفصلان بشكل رسمي.

يُذكر أن الاثنان تزوجا قبل 4 سنوات، وهو الزواج الثاني لحداقي والأول للأتاسي، التي تصغره بسنوات.

وشهد هذا العام العديد من حالات الطلاق في الدراما السورية أبرزها انفصال مرح جبر عن زوجها الكاتب عثمان جحى وانفصال الممثلة نادين تحسين بيك عن زوجها الموسيقي وسيم الإمام.