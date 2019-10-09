ممثل كويتي يتحرك قضائياً بعد السخرية من صوره القديمة ومشاهد من مسلسلاته

بعد أن عمد عدد من متابعي مواقع التواصل الإجتماعي إلى إستخدام عدد من صوره القديمة ومشاهد من مسلسلاته، عمد الممثل الكويتية ​حسين المنصور​ إلى التحرك قضائياً ضدهم بتهم الإساءة إليه.

وأصدر المحامي الكويتي بشّار النصّار بيان قال فيه، إنّ المنصور وكّله في تحريك دعوى قضائية ضدّ الأقليات من أبناء بلده الذين أساؤوا لكرامته.

يُشكر الفنان القدير حسين المنصور على سعة صدره 💐💐 pic.twitter.com/z6SDjzNLEq — Sultan (@isalmeens) October 6, 2019



وأضاف البيان أنه تم رصد الحسابات والصفحات التي أساءت للمنصور، على أن يتمّ تحريك دعوى جزائية ضدّهم حتى يقفوا عند حدّهم ويعوا كرامة المواطن التي تُعدّ خطًا أحمرَ ويحاسب القانون على من يتخطّاه.

وكان تحدث المنصور عن الموضوع في مداخلة هاتفية ضمن أحد البرامج مؤكدًا أنّه لا يقبل تعليقات بها شتائم وانحطاط.