ممثل مصري يتعرّض لحادث سير.. ووالدته تكشف حالته الصحية!

تعرّض الممثل المصري ​أحمد داش​ لحادث سير، وذلك بحسب ما كشفته والدته أمل الشوربجي، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت والدة داش صورة للسيارة بعد الحادث، وعلّقت: “الحمد لله.. اللهم لا اعتراض، رضينا بقضاء الله وقدره، احمد ابني عمل حادثة، الحمد لله من قبل ومن بعد”.

وقد إنهالت عليها تعليقات متابعيها، متسائلةً عن حالة داش الصحية.

يُذكر أن داش إنضم لمسلسل “البرنس” مع الممثل المصري محمد رمضان من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه في رمضان 2020، ويجسد داش أحد الأدوار الرئيسية في العمل، والذي تعتمد أحداثه على الطابع الشعبي.