الصفحة الرئيسية فن منة عرفة تدخل إلى المستشفى إثر إصابتها بوعكة صحية

منة عرفة تدخل إلى المستشفى إثر إصابتها بوعكة صحية

بواسطة -
0 447

نشرت الفنانة المصرية ” منة عرفة ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري صورة لها كشفت عن تعرضها لوعكة صحية صباح اليوم الأحد .

حيث ظهرت منة عرفة في الصورة وهي على فراش المرض وكتبت إنها متواجدة في المستشفى الجوي التخصصي بالتجمع الخامس .

ولم تكشف منة أية تفاصيل عن حالتها الصحية أو تكتب أي تعليق آخر على الصورة .

وقال ” على غزلان ” الصديق المقرب لمنة عرفة في تصريحات صحفية له أنها تعاني من التهابات في الزائدة الدودية ومن المقرر خضوعها لعملية جراحية خلال الساعات المقبلة لإزالتها .

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.