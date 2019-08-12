منة فضالي بمايوه يكشف مفاتنها!

نشرت الفنانة المصرية منة فضالى مجموعة صور جديدة لها خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية.
وظهرت منة فضالي فى الصور كاش مايوه أبيض شفاف ومايوه بكينى باللون الأحمر يبرز مفاتنها.
وتركت منة فضالي شعرها بطريقة بسيطة وجذابة للغاية، واكتفت بوضع الآي لاينر لتبرز جمال عينيها مع وضع اللون الاحمر كأحمر شفاه.
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">