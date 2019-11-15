منة فضالي تتعرض لحادثة سير.. ولماذا حذفت منشورها!

أثارت الفنانة منة فضالي الجدل عبر حسابها على “فيسبوك”، بعد إعلانها تعرضها لحادث سير أمس (الأربعاء)، حيث كتبت: “حادثة.. الحمد لله”، لكن ما لبثت أن حذفت المنشور بعد عدة ساعات لتثير تساؤلات الجمهور حول سبب الحذف، ولماذا اختفت ولم تعلق.

وبعد ساعات عادت منة لتطمئن جمهورها عليها وتوضح أسباب حذفها المنشور، فكتبت: “الحمد الله أنا بخير أشكركم جداً جداً وأسفة إني مسحت البوست لأن الدنيا اتقلبت ألف شكر ليكم”.

يذكر أن منة فضالي تنشغل بتصوير دورها في فيلم “ماكو” مع نيقولا معوض، وناهد السباعي، وبسمة، ولم يتم تحديد الموعد النهائي ‏لعرضه‎، وهو يعد أول فيلم مصري تدور أغلب مشاهده تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة ‏من ‏قصة ‏حقيقية، ‏وهي ‏قصة العبارة “سالم ‏إكسبريس” الشهيرة.