منة فضالي تنشر صورة مع شقيقتها لأول مرة

نشرت الفنانة المصرية ” منة فضالي ” عبر حسابها الرسمي على موقع ” إنستجرام ” مجموعة من الصور التي تجمعها بوالدتها وشقيقتها .
ويعتبر هذا الظهور لشقيقة منة فضالي هو الظهور الأول على السوشيال ميديا .
وعلقت منة على الصور قائلة : ” بيت روقة مع المزز .. مامي وأختي الصغننة ” .
ولاقت الصورة إعجاب عددا كبيرا من متابعي منة فضالي عبر موقع ” إنستجرام ” .. وعلق عدد من متابعيها على الصور وقال معظمهم إنها لا تشبهها نهائيا .
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