منة فضالي تنشر صورة مع شقيقتها لأول مرة

نشرت الفنانة المصرية ” منة فضالي ” عبر حسابها الرسمي على موقع ” إنستجرام ” مجموعة من الصور التي تجمعها بوالدتها وشقيقتها .

ويعتبر هذا الظهور لشقيقة منة فضالي هو الظهور الأول على السوشيال ميديا .

وعلقت منة على الصور قائلة : ” بيت روقة مع المزز .. مامي وأختي الصغننة ” .

ولاقت الصورة إعجاب عددا كبيرا من متابعي منة فضالي عبر موقع ” إنستجرام ” .. وعلق عدد من متابعيها على الصور وقال معظمهم إنها لا تشبهها نهائيا .