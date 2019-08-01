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منة فضالي تنشر صورة مع شقيقتها لأول مرة

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نشرت الفنانة المصرية ” منة فضالي ” عبر حسابها الرسمي على موقع ” إنستجرام ” مجموعة من الصور التي تجمعها بوالدتها وشقيقتها .

ويعتبر هذا الظهور لشقيقة منة فضالي هو الظهور الأول على السوشيال ميديا .

وعلقت منة على الصور قائلة : ” بيت روقة مع المزز .. مامي وأختي الصغننة ” .

ولاقت الصورة إعجاب عددا كبيرا من متابعي منة فضالي عبر موقع ” إنستجرام ” .. وعلق عدد من متابعيها على الصور وقال معظمهم إنها لا تشبهها نهائيا  .

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بيت روقه مع المزز مامي و اختي الصغننه♥️♥️♥️♥️♥️♥️

A post shared by 🍒MENNA FADALI (@manoushafadali) on

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