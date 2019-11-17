منة فضالي في تصريحات مثيرة للجدل : ” أغلب الفنانين اللي عزوا في هيثم أحمد زكي منافقين “

خرجت الفنانة المصرية ” منة فضالي ” بتصريحات صحفية لجريدة ” الوطن ” والتي أثارت الكثير من الجدل بعد اتهامها لأغلب المعزيين من الفنانين في وفاة الفنان الراحل ” هيثم أحمد زكي ” بإنهم منافقين .

وبررت منة فضالي قولها لذلك بإنهم كانوا متأثرين بشدة عند وفاته على الرغم من عدم سؤال الكثير منهم عليه في حياته .

وأشارت أيضا إلى إنه كان لا يتلقى عروضا فنية ويعاني من تجاهل في الوسط الفني قائلة : ” كانوا بيقولوا عليه ممثل فاشل في حياته .. ولكن أول ما توفي أصبح أحسن واحد في الدنيا وهذا ما أصنفه تحت بند النفاق الذي أكرهه ولا أحبه ” .

وتحدثت منة فضالي عن اللقاء الوحيد الذي جمعها بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي وكان في منزل المخرج مجدي أبو عميرة ولم تكن تعرف عن هيثم سوى إنه نجل الفنان الراحل أحمد زكي وكانت تريد أن تصافحه .

فقالت : ” شاهدت هيثم يجلس منزويا ولم تكن تجمعني به أي صلة فما كنت أعرفه عنه أنه نجل أحمد زكي فقط ولذلك أبلغت الأستاذ مجدي رغبتي في مصافحته ولكني كنت أخشي من أن يحرجني .. إلا أن الأخير قال لي روحي سلمي عليه ومش هيكسفك ” .

وتابعت : ” صافحته ووجدته شخصا في قمة الأدب والاحترام حيث عرفته بنفسي وتبادلنا الحديث قبل أن أتركه ولم ألتقه من بعدها .

وأعربت منة فضالي عن دهشتها من كم الحاضرين لعزائه وقيام عدد من الفنانين بالوقوف لتلقي العزاء متسائلة إنه كان يجب في حياته الوقوف بجانبه ودعمه أكثر .