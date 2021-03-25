أشاد المنتج المصري ” جمال العدل ” في منشور له عبر حسابه على موقع ” فيس بوك ” بالفنانة ” إلهام شاهين ” وبأدائها وأعمالها الفنية مطالبا ممثلات الجيل الجديد بالاقتداء بها وبجيلها من الفنانات والاهتمام بالفن .

فكتب جمال العدل في منشوره : ” فى حب إلهام شاهين ومهنة التمثيل .. تظل أعمال الفنان المحترمة والصادقة هى معيار نجاحه وحب الجمهور له هذه هى إلهام شاهين وجيلها الرائع ” .

وتابع : ” الذى أتمنى أن يتعلم منهم بعض –وأكرر- بعض ممثلات الجيل الجديد المهتمون أكثر بما يرتدون من شنط و جزم أكثر من اهتمامهم بالمهنة وآدابها ” .

ومن جانبها أعادت إلهام شاهين نشر المنشور عبر حسابها على موقع إنستجرام موجهة الشكر للمنتج جمال العدل على حديثه عنها .

وكتبت في تعليقها على ذلك قائلة : ” حبي وإحترامي للصديق الغالي والمنتج الكبير جمال العدل .. أعتز جدا برأيك الذى أسعدنى كثيراً .. أشكرك من كل قلبى وأتمنى لك كل الخير ويارب أٔكون دايماً عند حسن الظن بى .. وإن شاءالله نستمتع فى رمضان بأعمالك الرائعة ” .